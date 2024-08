Eine Finanzassistentin und ihr Sprung in die bunte Fashionwelt

„Kleider machen Leute“ – und Janina Berchtold setzt diesen Spruch hauptberuflich in die Tat um. Noch vor wenigen Jahren arbeitete die 30-Jährige in einer Bank. Heute empfängt sie als Farb- und Stilberaterin Kundinnen in ihrem Haus in Beuren, begleitet sie beim Shoppen, pflegt eine bunte Instagram-Seite und nimmt sogar Podcasts auf. Ihre Ziele sind: Mehr Farbe in die Welt bringen, anderen Menschen eine Freude bereiten und Werbung machen – für mehr Selbstakzeptanz. Denn die Wirkung, die die richtige Kleidung hervorrufen kann, hat sie am eigenen Leib erfahren.

Stilberaterin aus Pfaffenhofen: Darum wählte Sie diesen Beruf

„Ich hatte früher das Gefühl, mich hinter der Kleidung verstecken zu müssen“, erzählt die zweifache Mutter. Als Finanzassistentin verbrachte sie viel Zeit in einem Umfeld, in dem es von schwarzer und formaler Kleidung nur so wimmelte. Und auch bei ihren Eltern, einem Pfarrershaushalt, war die Farbe Schwarz klar im Trend. „Sie haben es mir nicht vorgelebt, aber ich habe es unterbewusst trotzdem gemacht“, blickt Berchtold zurück. Dunkel auf der Arbeit, viel dunkel zu Hause, und dann kam noch die Hautkrankheit Akne hinzu.

Ganz egal, wie der Körper aufgebaut ist, wie man aussieht: Man kann zu sich stehen. Janina Berchtold, Farb- und Stilberaterin aus Beuren, Pfaffenhofen

Alles änderte sich, als Berchtold ein Kind bekam und sich in der Elternzeit mit neuen Dingen beschäftigte. Sie wischte durch Instagram und stieß auf einen Post, der ihr nicht mehr aus dem Kopf ging. Er zeigte ein Vorher- und ein Nachher-Bild einer Frau, die ihre Kleidung passend zu ihrem Aussehen verändert hatte und dadurch eine beeindruckende Verwandlung erlebte. In der Social-Media-Welt wird dieses Phänomen häufig als „glow up“ bezeichnet, was so viel wie „aufblühen“ bedeutet.

Nach der Weiterbildung waren Janinas Freundinnen verblüfft

Daraufhin traf die Pfaffenhoferin eine richtungsweisende Entscheidung: „Ich will kein Schatten mehr sein! Ich will aus mir herausgehen!“ Ihr Kleiderschrank wurde radikal umgestellt, Schwarz weitestgehend verbannt – und vor allem: Janina meldete sich für die „Lokademy“ in München an, einer Art Agentur, an der sie eine dreiviertel jährlichen Weiterbildung zur Farb- und Stilberaterin absolvierte. „Ich wollte das eigentlich erst einmal für mich wissen.“

Offenbar kam sie mit verblüffenden Ergebnissen aus München zurück. „Es ist krass, wie du dich verändert hast“, sollen ihre Freundinnen gesagt haben und, „Wie hast du das gemacht?“ Aus dem Interesse wurde ein Hobby, und aus dem Hobby ein Beruf.

Das Ziel ist immer, das Gesicht mit Farben zu unterstützen. Janina Berchtold, Farb- und Stilberaterin aus Beuren, Pfaffenhofen

Wenn Berchtold heute Kundinnen empfängt, dann wählt sie zunächst aus einer 100-stufigen Farbpalette 30 Stück aus. Die Person sitzt auf einem Stuhl vor einem großen Spiegel, während ihr Farbmuster präsentiert werden, um zu sehen, wie die Farben an ihr wirken. Das wird so lang gemacht, bis die harmonischsten Farben ermittelt sind. „Man muss selbst erleben, welche Veränderungen die Farben hervorrufen.“ Den Grundtyp einer Person erkennt sie fast augenblicklich, also ob jemand zum Beispiel „klar“, „kühl“, „gedeckt“ oder etwa ein „Schneewittchen-Typ mit Porzellanhaut“ ist. Wer auf diesem Stuhl Platz nimmt, ist völlig verschieden, sagt Berchtold. Das Alter ihrer Kundinnen reiche von 20 bis 62 Jahren – auch ein Mann kam schon zu ihr. Für eine wohl eher gut betuchte Kundin wurde sie extra in das Münchner Luxusmodehaus Oberpollinger gerufen.

Stilberaterin bei Neu-Ulm: „Zu viel schwarz“ ist schlecht

Gibt es eine allgemeine Modesünde, vor der die Stilberaterin warnen möchte? Eigentlich logisch: „Zu viel Schwarz!“ Viele dachten, Schwarz mache jemanden selbstbewusst, aber das sei nicht richtig. In Wahrheit gehe man in schwarzer Kleidung unter, und werde weniger von seinen Mitmenschen wahrgenommen, ist Berchtold überzeugt. Die Pfaffenhoferin kann nicht genug betonen, wie wirkungsvoll bunte Farben sind, und wie wichtig gelebte Selbstakzeptanz ist. Nicht der Mensch solle in jede Kleidung passen, sondern umgekehrt: Die Kleidung soll zum Menschen passen, und ihn schön machen. „Ganz egal, wie man aussieht: Man kann zu sich stehen.“

Zum Thema Wimperntusche: Ein häufiger Fehler, den die Beraterin häufig beobachte, sei schwarze Mascara. Sie stehe nicht allen. „Das Ziel ist immer, das Gesicht mit Farben zu unterstützen“, erklärt sie. Bei einem klaren Typ, bei dem Augen und Mund herausstechen, könne schwarze Mascara sinnvoll sein. Bei Typen mit braunen Augen und Haaren wiederum könne braune Mascara die Augen natürlich betonen und das Gesicht würde folglich attraktiver wirken. Schwarze Mascara auf braune Augen können die Augen verblassen, das sei nicht das Ziel. Es gehe immer um die Wirkung auf Augen und Gesicht. Immer. Denn wenn sie strahlen, dann stahlt der Mensch.

Die wichtigste Nachricht der Stilberaterin ist einfach zu verstehen: mehr bunt, weniger Schwarz. Foto: Alexander Kaya

Oft führe die Arbeit von Berchtold zu großen Veränderungen. „Es macht mir große Freude, das zu sehen.“ Sie erinnert sich an eine Seniorin, die nur durch einen Wechsel der Kleidung und Farben frischen Wind in ihr Leben brachte. Einen anderen Wechsel brauchte es da nicht mehr.