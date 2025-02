Feierlaune trotz Terrorsperren: Das war der Gumpige Donnerstag in Weißenhorn

Auf dem Rewe-Parkplatz in Weißenhorn sammeln sich schon früh die ersten Gruppen. Panzerknacker, Cowgirls und FBI-Agenten ziehen von hier aus Richtung Altstadt. Darunter auch eine Frauentruppe aus Breitenthal. Bunt verkleidet und mit Blockflöten ausgerüstet. Für den besonderen Abend haben sie sogar gemeinsam ein Ständchen eingeübt. Ihr Plan: „Möglichst viel feiern!“ Insgesamt scheint die Stadt im Ausnahmezustand zu sein. Überall trifft man auf verkleidete, häufig auch angetrunkene Narren. Die Leute wollen feiern, trinken und tanzen.

Lange Wartezeit und akribische Einlasskontrollen in Weißenhorn

Überall an den Wegrändern finden sich leere Flaschen. Teilweise noch in Begleitung ihrer ehemaligen Besitzer, die sich eine kurze Pause gönnen, bevor es dann in den abgesperrten Innenbereich geht – vorbei an den durchgängig bewachten Straßensperren, hin zu den langen Warteschlangen vor dem Oberen und dem Unteren Tor. Dort ist schon um acht Warten von bis zu einer Stunde angesagt. Dabei soll der richtige Ansturm erst gegen zehn beginnen. Schuld sind die akribischen Einlass-Kontrollen. Nach den Anschlägen in Magdeburg und München hat Sicherheit für den Veranstalter Stephan Zeller oberste Priorität: „Das Abtasten haben wir natürlich auch noch mal verschärft. Es bringt ja nichts, wenn wir die ganze Stadt abriegeln, aber hier alle durchlaufen lassen“, sagt er.

Nach einer gründlichen Kontrolle geht es dann aber endlich zu der Hauptbühne am Kirchplatz: In romantischster Kulisse, zwischen Schloss und Kirche, singen Menschen Malle-Hits wie „Der Zug hat keine Bremse“ und tanzen zu „Summer of 69“. Dort, in der Menge, riecht es etwas zu stark nach Parfum und Bier. Kirche und Alkohol – heute Abend ist das in Ordnung. Während vorne Jugendliche brüllen: „Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den Siebzigern“, steht die Polizeistaffel im Hintergrund und beobachtet die Situation. Bis jetzt sind die Beamten entspannt. Sie hoffen, dass das den Abend über so bleibt.

Fasching und Alkohol. Eine unzertrennliche Liebe?

Die Partymeile erstreckt sich über die gesamte historische Altstadt. Während es um die Hauptbühne schon vor neun richtig voll ist, dauert es an der kleineren, neuen Bühne gegenüber der Boutique Balance etwas länger, bis sich die Tanzfläche füllt. In dieser Ecke versorgen sich die Leute lieber mit einer Grundlage für den weiteren Abend. Es gibt Pizza, Döner, gefüllte Fladenbrote und vor allem: Bier. Auch die als Boxen-Crew verkleidete Truppe des Jugendhauses Finningen ist vor Ort. Ihr Motto: Bis Dienstag wird durchgefeiert. Ausgeschlafen wird morgen nicht. Dann geht es weiter, auf die nächste Faschingsveranstaltung.

Die Frauen aus Breitenthal möchten sich den Gumpigen Donnerstag nicht entgehen lassen. Foto: Alexander Kaya

Andere Besucher müssen am nächsten Tag wieder in die Schule. Trotzdem wollen sie sich das Feiern und vor allem das Trinken nicht verbieten lassen. „Wir wollen nicht nüchtern bleiben“, sagt eine Gruppe Mädchen, die vielleicht 16 Jahre alt sind. Für viele ist klar: Fasching ohne Alkohol? Das geht nicht! Und so trifft man auch auf jene, die es mit dem Alkoholkonsum etwas übertrieben haben. Solche, die an die Wände der mittelalterlichen Häuser gelehnt, versuchen, wieder Herr ihrer Sinne zu werden. Doch die allermeisten sind und bleiben in bester Feierlaune.

Flirten, was das Zeug hält beim Gumpigen Donnerstag in Weißenhorn

Während sich eine Gruppe aus Hippies, Clowns und Piloten für ein Foto positioniert, schmiegt sich an anderer Stelle ein Cowboy an eine Zebradame. Denn auch das ist Fasching. Es wird geflirtet, was das Zeug hält. Manche sind auf einen Kuss aus, manche auf mehr. Daraus wird am Gumpigen Donnerstag in Weißenhorn kein Hehl gemacht. Nicht nur bei den jüngeren, auch bei den Narren über 30 Jahren beobachtet man solche Flirtversuche. Die sind sich allerdings weniger auf der Partymeile in der Innenstadt als bei den Feiern in der Stadthalle oder bei der Feuerwehr anzutreffen.

Hier ist der Altersdurchschnitt deutlich höher und es wird Discofox getanzt, wenn der Platz es zulässt. Auch Barbara aus Pfaffenhofen ist vor Ort. Ihre Tochter feiert bei den Jüngeren in der Innenstadt. Für sie sei Fasching eine Abwechselung im „sonst recht ruhigen Schwabenland“. Und die Narren sind sich einig: „Die Stimmung ist gut, die Leute haben Spaß. Was will man mehr?“. Und es wird eine Tradition gepflegt: Für die, die lange durchhalten, geht es um vier Uhr morgens zur Metzgerei Rahn. Hier wird das traditionelle Kuttelmaß getrunken – Ein Maßkrug voller Bratensoße und Rindermagen. An die hundert Liter gehen dabei weg. Wer dann noch weiterziehen möchte, geht um acht zum Weißwurstfrühstück.

Polizei: Keine größeren Zwischenfälle dank gutem Sicherheitskonzept

Laut dem Leiter der Weißenhorner Polizeiinspektion Müller sind an diesem Abend etwa 7.000 Menschen in der Weißenhorner Altstadt unterwegs. Bis auf kleinere Auseinandersetzungen bleibt es ruhig. Grund dafür könnte das erhöhte Sicherheitsaufkommen sein. Mehr Security, viel Polizei und starke Kontrollen. Auch die sogenannten Terrorsperren, mit denen die Altstadt von Weißenhorn komplett abgeriegelt wurde, sorgen für ein gutes Gefühl bei den Feiernden. Frederike aus Weißenhorn geht schon seit Jahren zum Fasching: „Wir fühlen uns sicher, aber auch die Sperren tragen dazu bei.“ Alexander aus Heilbronn ist selbst Veranstaltungskaufmann und kennt sich mit dem Thema Sicherheit aus. Laut ihm hätten Fahrzeuge gegen die aufgestellten Sperren „keine Chance“. Sarah aus Weißenhorn fügt hinzu: „Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass es hier unsicher sein könnte.“

Sogenannte „Terrorsperren" verwehren die Zufahrt zur Weißenhorner Altstadt. Foto: Alexander Kaya

Laut Veranstalter Stephan Zeller, war es eine große Herausforderung, die Stadt abzuriegeln. Er ist sich unsicher, „ob man solch einen Aufwand jetzt jedes Mal betreiben muss.“ Vor Beginn habe sogar ein Bombenspürhund das Gelände vollständig abgesucht. Zukünftig müsse so etwas „immer wieder von Veranstaltung zu Veranstaltung abwogen werden.“ Trotzdem ist er sich am nächsten Morgen sicher: Der Gumpige Donnerstag hat sich wieder einmal gelohnt.