Brennende Thujahecke bedroht Wohnhaus

Das beherzte Eingreifen der Feuerwehr verhinderte einen Wohnhausbrand im Blausteiner Stadtteil Ehrenstein. Gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr am Samstagabend alarmiert, dass eine Thujahecke direkt an einem Mehrfamilienhaus brennt. Die Flammen hatten nicht nur die trockene Hecke zerstört, sondern auch die hölzernen Balkongeländer im ersten und zweiten Stock brannten. Vom Garten aus und über die Drehleiter konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Rußspuren an der Giebelwand zeigen, dass wenige Minuten später die Flammen in den Dachstuhl gezogen wären und damit das ganze Haus in Brand geraten wäre.

Der Brand ist nach einer Stunde gelöscht

Im Einsatz waren rund 40 Feuerwehrleute mit zwölf Fahrzeugen, zur direkten Brandbekämpfung waren 17 Feuerwehrleute mit Atemschutz an den Flammen. Mit einem Hochdrucklüfter wurde giftiger Brandrauch aus dem Gebäude geblasen. Nach rund einer Stunde war der Brand gelöscht. Die Bewohner konnten sich alle rechtzeitig ins Freie retten. Drei von ihnen wurden vom Notarzt untersucht, eine Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.