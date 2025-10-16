Feuerwehr, Museum und Co.: Welche Bauprojekte 2026 in Weißenhorn anstehen

Einen ersten Blick auf die geplanten Bauvorhaben, die für das Jahr 2026 in Weißenhorn und Umgebung vorgesehen sind, konnte der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung werfen. Die Vorlage des Stadtbauamts zeigte eine klare Struktur, die Diskussion darüber machte hingegen einen eher sprunghaften Eindruck.

An sich wies die Übersicht des vorgesehenen Bauprogramms für 2026 keine wirklichen Überraschungen auf. Bürgermeister Wolfgang Fendt lobt zum Einstieg die „sehr schön strukturierte“ Vorlage und die Gliederung in Themenschwerpunkte. Alles werde man sicher nicht umsetzen können, das Programm sei „außerordentlich ambitioniert“.

Neben bekannten Großprojekten stehen auch kleinere Maßnahmen in Weißenhorn an

Darin finden sich neben den bekannten Großprojekten Feuerwehrgerätehaus und Sanierung des Museumsensembles auch Vorhaben, die den Hochwasserschutz, Kanalsanierung oder Sicherungsmaßnahmen an der Mittelschule betreffen. Dazu kommen die Rahmenplanung für das Rössle Areal, eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung der Turn- und Schwimmhalle Grundschule Süd, die Erweiterung der Offenen Ganztagsbetreuung und die Containeraufstockung an der Grundschule Nord und Posten wie die „Wohnbarmachung von Obdachlosenwohnungen“ in der Adolf-Wolf-Straße.

Nach der einleitenden Vorstellung der Planung kamen die Stadträte rasch zu verschiedenen Anliegen, die ihnen besonders wichtig waren. Franz Josef Niebling (CSU) wies auf die in einer früheren Sitzung diskutierte Kalthalle auf dem bisherigen Feuerwehrgelände hin, deren Planung aufgenommen werden sollte. Dem schloss sich Bernhard Jüstel (Freie Wähler/WÜW) an, der Zuwachs an Aufgaben der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes solle berücksichtigt werden.

Weißenhorn: Lieber „realistisches Bauprogramm“ statt „träumerisches Wunschprogramm“?

Herbert Richter (SPD) hob auf das Projekt Kleinschwimmhalle ab, das eine besondere Bedeutung habe. Jürgen Bischof (Freie Wähler/WÜW) brachte unter anderem den Aspekt der Barrierefreiheit bei Gehwegen ein. Michael Schrodi (CSU) schlug vor, pragmatisch zu verfahren, da die Aufstellung ja nicht verpflichtend sei: „Es tut ja keinem weh, wenn es drinnen steht. Reinschreiben und gut ist!“ Johannes Amann (Freie Wähler/WÜW) plädierte hingegen für ein „realistisches Bauprogramm“ statt eines „träumerischen Wunschprogramms“.

Angeschnitten wurde in der Diskussion auch die Planung einer Turnhalle für mehrere Schulen. Hierzu erklärte Stadtbaumeisterin Claudia Graf-Rembold auf Nachfrage unserer Redaktion, dass dies noch nicht spruchreif sei: Derzeit erfolge zunächst „eine erste Prüfung der Bedarfszahlen“ und die Abstimmung mit diversen Schulen.