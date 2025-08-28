Rauchvergiftung: Feuerwehr findet bewusstlosen Mann auf dem Sofa

Wegen starker Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Ringstraße in Neu-Ulm ist am Mittwochnachmittag die Feuerwehr alarmiert worden. Ein Rauchmelder war deutlich hörbar, zudem war Brandgeruch wahrnehmbar. Die alarmierte Feuerwehr konnte die verschlossene Wohnung im zweiten Obergeschoss gewaltfrei öffnen. In der Wohnung wurde ein 80-jähriger Mann bewusstlos auf dem Sofa vorgefunden und durch die Feuerwehr ins Freie gebracht. Kurz darauf war der Mann wieder ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr verhindert einen offenen Brand in der Ringstraße in Neu-Ulm

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich der Bewohner Essen auf dem Herd zubereitet und war anschließend eingeschlafen, so die Polizei. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Ein offenes Feuer konnte jedoch durch das rasche Eingreifen verhindert werden. Eine Evakuierung des Gebäudes war nicht erforderlich. Die Feuerwehr belüftete die betroffene Wohnung mit technischem Gerät. (AZ)