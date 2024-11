Feuerwehreinsatz in Neu-Ulm: Essen angebrannt, Frau schläft

In der Vorwerkstraße in Neu-Ulm hat es am Dienstagmittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Bewohner eines Mehrfamilienhauses bemerkten eine starke Rauchentwicklung und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die Polizei fand heraus, dass eine Bewohnerin ihr Essen auf den heißen Herd gestellt hatte und anschließend ins Nebenzimmer gegangen war. Hier schlief sie schließlich auf dem Sofa ein.

Neben Polizei und Feuerwehr war auch ein Notarzt in Neu-Ulm im Einsatz

Laut Polizei öffnete die Frau erst nach mehrmaligem Klopfen und Klingeln die Wohnungstür. Die Küche und der Eingangsbereich waren bereits stark verraucht. Zu einem offenen Feuer kam es nicht, und es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Neben der Feuerwehr Neu-Ulm waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei vor Ort. Gegen die Seniorin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)