Er lebt für seine Heimat: Augsburger Allgemeine zeichnet Jens Hagg mit Silberdistel aus

Keine zehntausend Einwohner – Pfaffenhofen ist kein Dorf mehr, aber eben auch keine Stadt. Und trotzdem zieht es die Leute in rauen Mengen dorthin. Es sind Festabende, Live-Konzerte, Quizrunden, das Fiddlers Green und der Bürgerverein „Pfundig“, die sie anlocken. Und hinter alldem steht eine Person: Jens Hagg. Für sein außergewöhnliches gesellschaftliches Engagement bekam er nun die Silberdistel überreicht – eine bedeutsame Auszeichnung der Augsburger Allgemeinen.

Es ist Dienstagabend. Im sonst eher ruhigen Ortsteil Volkertshofen pilgern Menschen die lange, schmale Ortsstraße entlang. Ihr Ziel ist das Irish Pub „Fiddler‘s Green“. Die tannengrüne Holztür schwingt auf. Hinter ihr: Ein rustikaler Saal, behängt mit Guinnessfahnen, Coca-Cola-Blechschildern aus dem vergangenen Jahrtausend und ein nussbaumbrauner Biertresen, an dem frisches Kilkenny gezapft wird. Wer schnell ist, bekommt noch einen Sitzplatz. Es ist laut, es ist voll und es riecht nach Bier. Das Fiddler‘s Green ist ein Pub aus dem Bilderbuch. Und sein Autor ist Jens Hagg.

Der „Macher“ von Pfaffenhofen: Fiddler‘s Green und Pfundig

Hagg ist einer, der anpackt. Er redet nicht nur über Ideen, sondern setzt sie in die Tat um: Sei es ein Tiny House auf dem Dach seiner Kneipe, die Gründung des Vereins „Pfundig“ oder das Pub „Fiddler‘s Green“. Hagg ist, was man einen „Macher“ nennt. Bei den Menschen ist er beliebt. Als er vor zwanzig Jahren den Spatenstich für einen Irish Pub im Garten seiner Eltern setzte, konnte er kaum ahnen, welche Rolle „Hagg“ einmal für das Leben in der Marktgemeinschaft spielen würde. Heute ist aus dem gesellschaftlichen Leben der Stadt nicht mehr wegzudenken – als Ideengeber und als jemand, der Pfaffenhofen immer wieder aufs Neue inspiriert.

Spätestens mit der Gründung des Bürgervereins „Pfundig“ hat er sich als Schlüsselfigur in der Gemeinde etabliert. Dabei lässt sich der bescheidene Mittvierziger ungern den Lorbeerkranz aufsetzen: Pfundig, das sei eine Gemeinschaftsleistung – nicht sein Verdienst, sagt er. Doch auch Hagg muss sich eingestehen: „Es war meine Idee“. Vor zweieinhalb Jahren sinnierte er an der Theke seines Pubs darüber, wie sich Menschen im Rentenalter mit ihrem über Jahrzehnte erlernten Können in die Marktgemeinschaft einbringen könnten – Kurze Zeit später war Pfundig geboren.

„Man muss es bloß wollen“: Was wäre Pfaffenhofen ohne Jens Hagg?

Der Verein wuchs schnell, nicht nur durch Senioren, sondern auch durch junge Familien und Singles, die ihre Heimat etwas lebenswerter gestalten wollen. Heute zählt „Pfundig“ mehr als 170 Mitglieder und organisiert einen großen Teil des gesellschaftlichen Lebens in Pfaffenhofen. Und so rudert Hagg wieder demütig zurück: „Pfundig ist eine Gemeinschaftsleistung.“ Auch deshalb gab Ronald Hinzpeter, Redaktionsleiter der Neu-Ulmer Zeitung, in seiner Laudatio zu verstehen: „Wenn wir Jens mit der Silberdistel auszeichnen, dann ist damit auch der Verein gemeint.“

Aber Pfundig ohne Jens Hagg? Das wäre wie ein koffeinfreier Kaffee oder ein Strand ohne Meer. Hagg sagt: „Man muss es bloß wollen.“ Diese Einstellung wünscht er sich auch für den Bürgerverein. Und die Mitglieder nehmen sich das zu Herzen. In den letzten zweieinhalb Jahren hat Pfundig etliche Events und Initiativen ins Leben gerufen. Sei es das monatliche Reparaturcafé, ein Weinfest, das von 700 Menschen besucht wurde oder eine Boule-Bahn – Pfundig gestaltet das Leben in der Marktgemeinde. Die Haupterrungenschaft des Vereins ist aber die „Pfaffenhofen-App“.

Pfaffenhofen bekommt ein Bürgercafé „Pfundigs“

In ihr laufen alle Veranstaltungen, Termine und Nachrichten aus Pfaffenhofen zusammen. Das können die Öffnungszeit des Eiswagens sein, Termine für Yogakurse oder Erinnerungen an die Müllabfuhr – auch die Spielberichte der lokalen Fußballmannschaft finden sich in der App. Und der Verein hat sich schon ein neues Großprojekt ausgesucht: „Pfundigs – Bürgercafé und Wohnzimmer.“ Ein Treffpunkt im Herzen von Pfaffenhofen, offen für jedermann, erklärt Hagg. Sei es, um ein Buch zu lesen, um am Laptop zu arbeiten oder um sich mit Freunden zu treffen – das alles sei möglich. Und noch mehr.

Denn die Bürgerinnen und Bürger sollen über die weitere Nutzung des Bürgercafés „Pfundigs“ abstimmen. Sei es in Form eines Dorfkinos, eines Gaming-Turniers oder eines Generationentreffs – Die Gemeinschaft entscheidet und der Verein verpflichtet sich zur Umsetzung. Denn „Pfundig“ steht für „Pfaffenhofen – freiwillig – unterstützend – nachhaltig – digital – interkulturell – gemeinschaftlich.“ Und der letzte Punkt hat besonderes Gewicht: „Gemeinschaft ist das ganz entscheidende“, sagt Hagg. „Du brauchst nur die richtigen Leute.“ – Er ist einer davon.