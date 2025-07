Ulm/Neu-Ulm Fischerstechen 2025 in Ulm: Tausende Zuschauer verfolgen das Spektakel

Schwere Lanzen, wankende Zillen und fröhliche Tänze: Am Freitag startete das Fischerstechen in Ulm. 30 Traditionsfiguren traten an. Das war bei dem Traditionsfest.