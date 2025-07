Das ist der Gewinner des diesjährigen Fischerstechens

Am Sonntagnachmittag versammelten sich über 10.000 Ulmer und Neu-Ulmer am Donauufer, um das Finale des Ulmer Fischerstechens zu sehen. Pünktlich um 16 Uhr marschierten Fanfarenbläser, Stecher und Zillenfahrer durch das Metzgertor an die Donau. Keine halbe Stunde später standen die ersten Stecher in ihren Zillen, verkleidet als „Schalksnarren“. Dabei gelten die ersten beiden Stiche als „Showstiche“. Hier ist klar, wer gewinnt und wer verliert.

