Flechten: Die verborgenen Lebensformen bekommen in Roggenburg ihre eigene Ausstellung

Formenvielfalt und Ästhetik – damit verbindet Albin Huber sein Interesse an Flechten. „Das sind Lebensformen, die im Verborgenen sind, aber total faszinieren“, sagt der Leiter des Walderlebniszentrums (WEZ) in Roggenburg. Zeit also, sich mal näher mit „der Lebensgemeinschaft aus Pilzen und Algen“, wie der Förster erklärt, zu beschäftigen. Am besten geht das in der neuen Ausstellung des WEZ im Waldpavillon am Parkplatz. Sie ist bis zum Ostermontag, 6. April, täglich von neun bis 17 Uhr geöffnet.

Verblüffend sind schon gleich die Zahlen und Fakten, die Ausstellungsmacher Albin Huber über Flechten zusammengetragen hat. Immerhin existieren sie seit etwa 600 Millionen. Die Landkartenflechte beispielsweise ist eine Art Methusalem unter ihnen. Sie kann bis zu 4500 Jahre alt werden. Noch ein Superlativ gefällig? Im Himalaja gedeihen Flechten bis in einer Höhe von 7400 Metern. Huber formuliert das so: „Sie können auf Stellen gedeihen, wo andere Lebensformen keine Chance haben.“

Im Walderlebniszentrum in Roggenburg kann man Flechten auf verschiedene Art erleben

Interessante Infotafeln „über diese wenig beachteten Organismen“, wie sie auf der Website des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim (AELF) bezeichnet werden, stehen in der Ausstellung in vielen kleinen Nischen zum Lesen. Ob Wachstum, Fortpflanzung oder ihre Zeigerfunktion für die Luftgüte und den Klimawandel – zusammengefasst steht hier das Wichtigste über Flechten und das kurz und bündig.

Doch nicht nur der Intellekt und Forscherdrang der Besucherinnen und Besucher wird so angeregt: Mit den eindrucksvollen Mikroaufnahmen von Ulrich Kirschbaum lässt es sich tief in die unglaubliche Vielfalt an Formen und Farben dieser Lebewesen, von denen rund 25.000 verschiedene Arten auf der Erde vorkommen, eintauchen. Wessen kleiner oder großer Forschergeist dadurch geweckt wird, der oder die darf selbst mal einen ganz praktischen Blick durch die beiden Binokulare werfen.

Zur Abrundung des Themas gibt es noch einen Kurzfilm, der das Leben der Kleinbewohner dieser Flechtenwelten zeigt. Und nicht zu vergessen ist ein beeindruckendes Herbar, das Albin Huber aus Hessen erhalten hat. Die bruchempfindlichen Stücke befinden sich in einer Vitrine.

Für Kinder gibt es einige Aktivitäten bei der Ausstellung im Walderlebniszentrum

Selbstverständlich sind dabei ebenfalls Aktivitäten für Kinder vorgesehen. So können sie sich am „Flechten flechten“ ausprobieren. „Sich mit der Familie eine Viertelstunde hier aufhalten, das wäre das Ziel“, resümiert denn auch der Förster. Selbst Hand anlegen, experimentieren, die Schau mit allen Sinnen erfahren, das ist ihm wichtig. Denn: Durch die Ausstellung möchte er „wenig beachtete Aspekte des Waldes sichtbar machen und in den Vordergrund rücken“, wie er sagt.

„Eine bescheidene Fläche didaktisch aufzubereiten“, hob Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle angesichts der begrenzten Räumlichkeit des Waldpavillons hervor. Schon in den ersten Minuten habe er „unglaublich viel gelernt.“ Die Präsentation sei schön, kompakt, in kleinen Dosen und bleibe in Erinnerung, bedankte sich der Ortschef.

Für Rainer Nützel, Leiter des AELF Krumbach-Mindelheim, zu dem das Roggenburger Walderlebniszentrum gehört, ist es die letzte Ausstellung, die er miteröffnet, denn er geht Ende Januar 2026 in den Ruhestand. „Flechten verfolgen Förster schon vom ersten Semester an“, erklärte er. Die meisten von ihnen seien völlig unspektakulär. Für ihn sind sie „extrem interessante Lebewesen.“ Albin Huber jedenfalls sieht Flechten auch als Vorbild für die Menschen. Denn: „Die Fähigkeit zur Kooperation macht sie lebensfähig.“