Eventlocation statt sozialer Brennpunkt: Veranstaltungsreihe am Lederhof startet

Eine neue Veranstaltungsreihe startet die Ulmer Kulturabteilung am Lederhof. Der Ort am Blauufer hat keinen guten Ruf, er gilt unter anderem als Drogenumschlagplatz. Seit Kurzem ist er Teil der Waffenverbotszone und auch Videoüberwachung soll hier für mehr Sicherheit sorgen. Außerdem zeigt die Polizei am Lederhof Präsenz. Doch neben diesen Maßnahmen für mehr Sicherheit soll auch durch Kulturangebote und die Begleitung durch die Abteilung Soziales das Image des Ortes aufgebessert werden, kündigte Oberbürgermeister Martin Ansbacher bereits im Sommer an.

Nun also startet das Blaustrand-Projekt „Food & Sound“ am Lederhof mit gutem Essen und Live-Musik. Das Gastro-Angebot wird es in den kommenden Wochen, vom 9. November bis 21. Dezember, an allen Samstagen jeweils von 11.30 bis 14.30 Uhr geben.

Das angebotene Essen soll auch günstig sein

Das angebotene Essen soll nicht nur lecker, sondern auch günstig sein, für die Live-Musik sorgen lokale Bands. Das von der Ulmer Kulturabteilung erarbeitete Konzept sieht zudem vor, dass an den Essensständen freiwillig auch für andere mitbezahlt werden kann. Menschen ohne finanziellen Spielraum können dann dort kostenlos essen und so Teil der Gemeinschaft sein. „,,Food & Sound‘ soll ein Ort der Begegnung, Solidarität und Freude sein“, sagen die Organisatoren.

Den Auftakt macht am 9. November „Kabeltrommel“ – ein Kollektiv für elektronische Live-Musik. Hierbei treffen verschiedene Charaktere mit verschiedenen Ausdrucksweisen und musikalischem Hintergrund zusammen, um gemeinsam elektronische Musik nahbar und erfahrbar zu machen, heißt es in der Ankündigung. Die hausgemachte Musik richtet sich vor allem an Musikbegeisterte, die auch abseits ausgetretener Pfade auf der Suche nach interessanten Klanggerüsten sind. Die Band wird nochmals am 30. November und 21. Dezember auftreten.

Neu-Ulmer Quartett sorgt für Stimmung

Weitere Bands, die in den nächsten Wochen am Lederhof auftreten, sind: „StarDog Champion“, die für Folk, Country, Akustik, Rock mit leichtem Blues-Einschlag stehen. Und dann ist da noch das Lo-Fi Quartett aus Neu-Ulm namens „Lemonade Fizz“, das sich neben selbstgeschriebenen Stücken den Hip-Hop-Legenden J-Dilla, Nujabes und MF Doom widmet. (AZ/dtp)