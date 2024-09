Egal ob es um Lieferungen per Drohne, Putzroboter oder um Blechkameraden in Restaurants geht: Die Maschinen erobern nach und nach unseren Alltag und den öffentlichen Raum. Ein einzigartiges Projekt in Ulm erforscht den Kontakt zwischen Mensch und Maschine. In dieser Woche sind deshalb die Projektbeteiligten wie auch Roboter in der Ulmer Bahnhofspassage unterwegs.

