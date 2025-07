Besuch bei Florian Zimmer: Fernsehkoch Frank Rosin nimmt sein Restaurant in Neu-Ulm unter die Lupe

Eine Woche lang war jüngst der bekannte Sternekoch und TV-Star Frank Rosin zu Gast in der Magicuisine, dem hauseigenen Restaurant des Florian Zimmer Theaters – und hat nicht nur in der Küche für frischen Wind gesorgt. Während das Magietheater bis Ende August in die Sommerpause geht, nutzte Inhaber und Magier Florian Zimmer die Gelegenheit, um gemeinsam mit Rosin die gastronomische Ausrichtung neu zu denken.

Frank Rosin in Neu-Ulm

Es läuft offenbar nicht ganz rund in Deutschlands einzigem Zaubertheater samt Restaurant: Denn obwohl das Restaurant bei Showtagen voll besetzt ist, fehlt es bislang an Gästen außerhalb der Vorstellungen. Das soll sich nun ändern. Frank Rosin, der sein eigenes Restaurant Rosin in Dorsten-Wulfen in Nordrhein-Westfalen betreibt, ist einer der bekanntesten Köche des Landes. Mit seinem Restaurant besitzt er zwei Michelin-Sterne für die exzellente Küche. In der Sendung „Rosins Restaurants“ hilft er bei Kabel Eins andere Gastwirten n auf die Sprünge. Dabei verteilt Rosin auch mal lautstark Kritik. Am Ende geht es dem Spitzenkoch jedoch immer darum, das Restaurant bestmöglich zu unterstützen und zurück zum Erfolg zu führen.

Tag der Offenen Tür im Magie-Theater Tage der offenen Tür am 14. August & 4. September Für alle, die einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen möchten: Das Florian Zimmer Theater öffnet an zwei Tagen seine Türen – speziell für Firmen, Vereine und Veranstaltungsplaner. Was erwartet die Besucher? Ein lockerer Rahmen von 10:00 bis 20:00 Uhr, ein Blick ins Theater, eine Kostprobe aus der neuen Küche – und jede Menge Inspiration für unvergessliche Events mit bis zu 200 Gästen. Mehr als 300 Events wurden hier bereits gefeiert: Anmeldung unter: tickets@florianzimmer.com- oder telefonisch unter: 0731 / 790611

Ein Gastronom ist Florian Zimmer nicht

„Ich bin kein Gastronom, aber ich habe den Anspruch, dass auch unser Restaurant genauso begeistert wie unsere Shows“, sagt Florian Zimmer. Genau hier setzt das TV-Format „Rosins Restaurants“ an. Gemeinsam mit Küchenchefin Jana Ebner analysierte Frank Rosin das bisherige Konzept, schulte das gesamte Team, optimierte Abläufe – und kreierte ein völlig neues Menü. Dieses wurde zum Abschluss der Woche einer ausgewählten Gruppe von Testessern serviert. „Das Niveau im Florian Zimmer Theater – von der Technik über die Ausstattung bis zur Bühne – ist unglaublich hoch“, schwärmte Rosin.

Icon Vergrößern Fran Rosin, Florian Zimmer und Flo Kogler im Neu-Ulmer Magietheater (von links). Mit dem TV-Starkoch wurde ein neues Konzept und auch ein Menü erarbeitet. Foto: Zimmer Theater Icon Schließen Schließen Fran Rosin, Florian Zimmer und Flo Kogler im Neu-Ulmer Magietheater (von links). Mit dem TV-Starkoch wurde ein neues Konzept und auch ein Menü erarbeitet. Foto: Zimmer Theater

„Jetzt bringen wir die Küche auf dasselbe Level. Und ich bin sicher: Die Magicuisine wird zur kulinarischen Überraschung in der Region.“ Ein besonderes Highlight: Florian Zimmer öffnete sein Theater extra für zwei exklusive Shows mitten in der Sommerpause, um dem TV-Team magisches Material zu liefern – und um zu zeigen, wo die Reise hingeht. Frank Rosin war dabei live im Publikum – und begeistert: „Eine wirklich sehr geile Show. Großartig, was hier auf die Beine gestellt wird!“ Parallel zur kulinarischen Neuausrichtung wird auch der Eingangsbereich des Magietheaters umgestaltet, um die Magicuisine prominenter zu positionieren. Ziel ist es, Gäste schon beim Ankommen in den Zauber aus Genuss, Erlebnis und Atmosphäre hineinzuziehen. Wie das neue Menü bei den Testessern ankam? Das bleibt bis zur Ausstrahlung der Folge ein Geheimnis. „Rosins Restaurants – Magicuisine Spezial“ wird voraussichtlich Ende Herbst 2025 zur Prime Time auf Kabel 1 und Joyn zu sehen sein. (AZ)