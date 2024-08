Unter das Kleid gefasst: Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Eine unangenehme Begegnung hatte eine junge Frau in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Ulm. Die 25-Jährige stand kurz nach 1.30 Uhr mit Begleitern in der Glöcklerstraße und unterhielt sich. Plötzlich fasste ihr ein Mann von hinten unter das Kleid.

Das hatte außer der Belästigten auch noch ihr 26-jähriger Freund bemerkt und wollte den dunkel gekleideten Südländer zur Rede stellen. Der wehrte sich mit mehreren Faustschlägen und suchte sein Heil in der Flucht. Das Polizeirevier Ulm-Mitte ermittelt wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung.