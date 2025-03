Weltfrauentag: Wie weiblich sind die Stadt- und Gemeinderäte in der Region?

Am 23. Februar hat Deutschland einen neuen Bundestag gewählt – 630 Abgeordnete aus sieben verschiedenen Parteien. 426 Männer, 204 Frauen. Obwohl die Hälfte der Bevölkerung weiblich ist, wird der Frauenanteil im neuen Parlament bei weniger als einem Drittel liegen. Etwas größer ist die geschlechtsspezifische Lücke bei den bayerischen Landtagsabgeordneten, von denen lediglich ein Viertel weiblich ist. Und in den Stadt- und Gemeinderäten in der Region? Da sieht es sogar noch schlechter aus, zeigt unsere Karte.

