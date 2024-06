Fußball-EM 2024

Doch nicht out: Wo es im Raum Ulm und Neu-Ulm Public Viewing geben wird

Plus Die Fußball-Europameisterschaft beginnt am Freitag, die Vorfreude auf das Turnier ist groß. In der Region werden die Spiele an mehreren Orten gezeigt.

Auf dem Ulmer Münsterplatz wird es kein Public Viewing geben. Auch deshalb nicht, weil am 14. Juli, wenn das Finale der Fußball-Europameisterschaft stattfindet, die "Wiener Symphoniker" vor dem höchsten Kirchturm der Welt ein Konzert geben und drei Tage zuvor schon dafür aufgebaut werden muss. Wer dennoch in größerer Gemeinschaft das Großereignis am Bildschirm mitverfolgen möchte, geht nicht leer aus. Auch wenn mancher dachte, Public Viewing sei out: Im Raum Ulm/ Neu-Ulm und im Unterallgäu wird es dennoch derartige Events geben.

Unter anderem in der Ratiopharm-Arena. Anders als die vergangenen Jahre ist aber nicht die Arena, sondern Radio 7 der Veranstalter. Bis zu 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer passen rein. Der Eintritt ist kostenfrei, genauso wie das Parken. Tickets aber müssen im Voraus online bestellt werden. Gezeigt werden auf einer 44 Quadratmeter großen Leinwand vorerst nur die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft. "Danach schauen wir, wie es angenommen wird und wie es weitergeht", sagt Arena-Geschäftsführer Richard King. Vor vier Monaten hätte er es nicht für möglich gehalten, dass es überhaupt ein Public Viewing gibt. "Jetzt ist so ein bisschen ein Hype ausgebrochen", sagt King. "Die Stimmung ist ins Positive gekippt." Vor sechs bis acht Wochen sei Radio 7 auf sie zugekommen. Auch, weil die Termine noch verfügbar waren, finde nun doch eins statt.

