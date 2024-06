Fußball

vor 52 Min.

"Erdinger Meister-Cup": Gute Laune und ein Überraschungssieger

Plus Der FC Hüttisheim gewinnt als Titelträger der Kreisliga B Donau den „Erdinger Meister-Cup“. Bei den Frauen setzt sich der 1. FC Heidenheim durch.

Von Jürgen Schuster

Nach verregneten Vorrundenturnieren in Schwäbisch Hall, Sigmaringendorf und Zainingen hat das Wetter endlich gepasst und zumindest bei den Männern war sogar einer der Teilnehmer aus dem Bezirk Donau-Iller am Ende ganz vorne. Beim Landesfinale um den „Erdinger Meister-Cup“ hatte sich der FC Hüttisheim gegen teils namhafte Konkurrenten durchsetzen können und war auch im Endspiel nicht zu stoppen. Dort gewann der Kreisliga-B-Meister am Ende gegen den Verbandsliga-Titelträger aus Fellbach mit 2:0.

Während der SV Fellbach im Viertelfinale noch Landesligameister FC Esslingen mit 2:1 ausgeschaltet hatte, bezwangen die Hüttisheimer, ebenfalls im Viertelfinale, den TSV Neu-Ulm II mit 3:1. Als Turniersieger dürfen sie sich nun über ein professionelles Trainingslager freuen. Türkgücü Ulm und der SV Oberroth hatten es zwar ebenfalls in das Landesfinale geschafft, kamen dort jedoch über die Gruppenphase nicht hinaus. Auf der Anlage des VfL Ulm/Neu-Ulm in Böfingen wurde am Samstag auf vier Kleinfeldern gekickt, wobei auch der Spaß im Vordergrund stand und das mit dem Erfolg im wahrsten Sinne des Wortes nicht ganz so bierernst genommen wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen