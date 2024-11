Gänstorbrücke wird nachts gesperrt

In der Nacht von Freitag, 22. November, auf Samstag, 23. November, wird auf der Gänstorbrücke die Verkehrsführung geändert. Dazu wird die Brücke in beiden Richtungen am Freitag ab 22 Uhr voll gesperrt, dann werden auch die Ampeln abgeschaltet.

Beide Fahrspuren werden in der Nacht von der westlichen Seite der Brücke auf die östliche, flussabwärts gelegene Seite der Brücke verlagert, neue Markierungen aufgebracht und die Ampeln entsprechend angepasst.

Von Samstagfrüh an, spätestens ab 5 Uhr, fließt dann der gesamte Verkehr in beide Richtungen auf dem östlichen Überbau, damit der Rückbau am westlichen Überbau beginnen kann, teilt die Ulmer Stadtverwaltung mit. Umleitungen werden über die Herdbrücke und die Adenauerbrücke (B10) eingerichtet. (AZ)