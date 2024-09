Gardena stellt Neuheiten vor: Klimawandel stellt Gartenmarkt vor Herausforderungen

Der Klimawandel mit seinen Wetterextremen macht auch dem Unternehmen Gardena mit Sitz in Ulm zu schaffen: Im ersten Halbjahr 2024 sank der Umsatz auf 789 Millionen Euro, was einem Rückgang um vier Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Nach einem guten Start im ersten Quartal wurden vor allem weniger Produkte zur Gartenbewässerung verkauft, was nicht überrascht, da es außergewöhnlich starke und anhaltende Regenfälle in Europa und Nordamerika gab.

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis