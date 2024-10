Gasleitung bei Bauarbeiten in Reutti abgerissen 

Bei Bauarbeiten wurde am Samstagmittag im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti versehentlich eine Gasleitung abgerissen. Das Leck konnte abgedichtet werden, bevor Menschen zu Schaden kamen.

Kurz vor zwölf Uhr mittags war ein Mann mit Erdarbeiten auf einem Wohngrundstück beschäftigt. Mit der Ladeschaufel eines Traktors grub er eine Hoffläche ab, um sie einzuebnen und als Parkplatz nutzen zu können. Zwischen Wohnhaus und Garage riss er dabei die Gasleitung aus Kunststoff ab, die das Gas in das Wohnhaus transportiert. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Leitung über einen Absperrschieber in der Fahrbahn vor dem Gebäude schnell schließen und so die Gefahr beseitigen.

Icon Vergrößern Die Feuerwehr schloss die Leitung über einen Absperrschieber. Foto: Thomas Heckmann Icon Schließen Schließen Die Feuerwehr schloss die Leitung über einen Absperrschieber. Foto: Thomas Heckmann

Während des Einsatzes der rund 30 Feuerwehrleute wurde die Straße vor dem Haus gesperrt. Nachdem in der Umgebungsluft kein Erdgas mehr gemessen werden konnte, wurde die Straße wieder freigegeben.

Die Polizei ermittelt nun, wer ein Verschulden an der Beschädigung trägt.