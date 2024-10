Ein Jahr nach dem Überfall der Hamas: Pfaffenhofer ist Mitorganisator von großer Demo

Am Montag, 7. Oktober, jährt sich der Überfall der Hamas auf Israel zum ersten Mal. 251 Menschen wurden von der Terrororganisation in den Gaza-Streifen entführt. Seitdem herrscht Krieg zwischen Israel und der Hamas, er eskaliert immer weiter. „Für viele Jüdinnen und Juden in Deutschland, ist Israel immer ein Plan B gewesen, sollte ein Leben in Deutschland nicht mehr möglich sein“, erklärt Yelizaveta Strelkova. Die Ulmerin ist Vizepräsidentin der Jüdischen Studierendenunion Württemberg. Diese Sicherheit sei durch den Krieg nun nicht mehr gegeben und auch in Deutschland fühlten sich immer mehr Menschen mit jüdischem Glauben bedroht. Ein Pfaffenhofer ist Mitorganisator einer Gedenkkundgebung in München. Und eine Illertisserin hat eine Idee für mehr Gemeinsamkeit

