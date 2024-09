Mann droht mit Messer, weil es ihm zu laut ist: Vier Verletzte bei Gerangel

Weil ihm ein Trinkgelage in einem Wohncontainer offenbar zu laut war, soll ein 54-Jähriger in der Nacht zum Sonntag in Geislingen drei Männer mit einem Messer bedroht haben. Wohl beim Versuch, den Mann zu überwältigen, kam es zum Gerangel. Alle vier Beteiligten wurden verletzt. Der 54-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, befanden sich die drei Männer im Alter von 30, 35 und 44 Jahren in einem Wohncontainer auf einem Firmengelände in der Neuwiesenstraße und tranken gemeinsam Alkohol. Gegen 1 Uhr habe sich der 54-Jährige in seiner Nachtruhe gestört und es kam zum Streit. . Deshalb kam es zum Streit. Der 54-Jährige soll dabei mit einem Messer gedroht haben. Beim anschließenden Gerangel hätten die drei Männer oberflächliche Schnittverletzungen erlitten. Der 54-Jährige habe durch Schläge leichte Kopfverletzungen erlitten.

Ein weiterer Bewohner des Schlaf- und Aufenthaltscontainers habe die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen den 54-Jährigen noch am Tatort widerstandslos fest. Rettungskräfte brachten die vier Verletzten in eine Klinik. Dort wurden sie ambulant behandelt und konnten die Klinik noch in der Nacht verlassen. Auch der Tatverdächtige befindet sich wieder auf freiem Fuß. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung gegen ihn aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen alle Beteiligten zur Tatzeit alkoholisiert gewesen sein. (AZ)