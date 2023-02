Geislingen

Wieder ein bewaffneter Überfall: So wird der Täter dieses Mal beschrieben

In Geislingen kam es zu bewaffneten Überfällen binnen nur vier Tagen.

In Geislingen kommt es binnen vier Tagen in derselben Straße zu zwei Überfällen. In beiden Fällen flüchtet der Täter. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise.

Erneut ist in Geislingen ein Überfall verübt worden. Erneut war ein Geschäft in der Stuttgarter Straße betroffen. Doch während beim Vorfall vergangener Woche der Räuber Beute machen konnte, gelang es dieses Mal nicht. Hängen die Taten zusammen? War es gar derselbe Täter? Der jüngste Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Sonntagmorgen. Kurz nach 6 Uhr betrat ein bislang Unbekannter das Casino in der Stuttgarter Straße. Er soll sich zum Tresen begeben haben, wo eine Angestellte stand. Mit einer Pistole soll er die Frau bedroht und Bargeld gefordert haben. Überfall auf Casino in Geislingen: Täter flüchtet in unbekannte Richtung Die Frau öffnete die Kasse und war kurz davor, dem Täter das Geld zu geben. Zum Zeitpunkt des Überfalls aber soll sich laut Polizei ein Zeuge im Casino aufgehalten haben. Der Mann habe dem Unbekannten zu verstehen gegeben, dass er bereits die Polizei gerufen hätte. Danach soll der Täter das Gebäude verlassen und ohne Beute in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Polizei fahndete mit zahlreichen Streifen nach dem Unbekannten, aber der blieb wie schon beim Überfall am Donnerstag auf ein Geschäft in der Stuttgarter Straße unentdeckt. Damals war bei der Suche auch ein Hubschrauber eingesetzt. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, werde geprüft, so ein Sprecher. Zwei bewaffnete Überfälle in Geislingen: Polizei veröffentlicht die Täterbeschreibung Die Polizei sucht nach dem versuchten Überfall auf das Casino nun Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Der unbekannte Mann wird folgendermaßen beschrieben: etwa 18 Jahre alt

schlank

circa 1,70 Meter groß Er war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einer hellgrauen Jogginghose bekleidet. Der Mann sprach mit heller Stimme in gebrochenem Deutsch und trug eine schwarze Sturmhaube. Bewaffnet soll er mit einer schwarzen Pistole gewesen sein. Er führte eine Tasche mit sich, die er bei seiner Flucht zurückließ. Beim Überfall am Donnerstagmittag auf ein Geschäft veröffentlichte die Polizei folgende Täterbeschreibung: etwa 1,80 Meter groß

schlank

dunkelblonde Haare Nach Angaben eines Zeugen trug der Räuber eine dunkle Jacke mit grauen Streifen und schwarze Handschuhe. Er soll eine schwarze Jogginghose sowie Sneaker mit türkisfarbenen Streifen getragen haben, zudem wohl auf dem Kopf eine Wollmütze, die er ins Gesicht gezogen hatte. Der Unbekannte soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Die Kriminalpolizei Göppingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Räuber. Hinweise werden jeweils unter der Telefonnummer 07161/632360 entgegengenommen. (AZ)

