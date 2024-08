„Die Busse sind oft ziemlich leer“: Roggenburger Gemeinderat beschäftigt sich mit dem Nahverkehr

Der Roggenburger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend einem Beschlussvorschlag der Gemeinde hinsichtlich der Fortschreibung des Nahverkehrsplans einmütig zugestimmt. Der Nahverkehrsplan, so heißt es, „dient als strategisches Instrument zur Weiterentwicklung und Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs und legt die Mindestanforderungen fest“. Dabei stünden auch die Anforderungen zur Barrierefreiheit im Fokus. Das Ortsgebiet von Roggenburg sei, so die Verwaltung, als Bedarfsgebiet eingestuft, Mindeststandard seien damit Einzelfahrten zu den Hauptverkehrszeiten und Bedarfsverkehr zu den Nebenverkehrszeiten, an Samstagen und Sonntagen.

