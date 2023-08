Neu-Ulm

vor 30 Min.

Bahnübergang Gerlenhofen wird geschlossen: Aber wann hört das Pfeifen auf?

Plus Nach langer Debatte sind sich alle einig, dass der Übergang bis zum Umbau zu schließen sei. Allerdings sind mit der Bahn noch nicht alle Details ausverhandelt.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Dieses Thema ist so heiß wie dieser Sommer: die tutenden Züge von Gerlenhofen. Die Emotionen kochten am Mittwochabend auch im großen Sitzungssaal des Neu-Ulmer Rathauses hoch. Immer wieder musste Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) die Menschen, die den Zuschauerraum komplett anfüllen, bitten, Beifallsbekundungen oder sonstige Gefühlsäußerungen zu unterlassen. Das fiel vielen schwer, denn sie kommen aus Gerlenhofen und haben die Nase voll von dem Gepfeife.

Manche hatten Schilder dabei. Darauf stand etwa: "Wir halten das Hupen nicht aus!" oder "Psychoterrror" oder "Schlafstörungen" oder "Bahnübergang schließen!". Weil solche Protestaktionen während einer Stadtratssitzung nicht erlaubt sind, durften die Frauen und Männer nur kurz vor Beginn ihre Schilder in die Höhe halten. Dass dieser Protest nicht ungehört verhallen würde, hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet. Dennoch musste die Thematik im Ferienausschuss des Stadtrates gründlich und auch ein bisschen giftig debattiert werden, bis am Ende ein einstimmiges Ergebnis stand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen