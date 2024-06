Streit beim Gassigehen: Hundehalter schlagen zu

In Gerlenhofen gerieten zwei Hundehalter aneinander, nachdem eines der Tiere nicht angeleint war.

Einem 25-jährigen Hundehalter ist beim Spaziergang mit seinem Tier ein anderer, nicht angeleinter Hund entgegengekommen. Diesen schrie er an, um ihn auf Abstand zu halten. Kurze Zeit später kam auch der dazugehörige Halter hinzu und schlug dem 25-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. In der Folge entwickelte sich ein Gerangel zwischen beiden. So schildert es die Polizei. Der Vorfall ereignete sich Sonntagnachmittag in Gerlenhofen.

Noch vor Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife entfernte sich der Hundehalter des schwarzen Hundes. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeikräfte den Mann in Jedelhausen an. Gegenüber der Polizei äußerte er, auch geschlagen worden zu sein und dass er im Nachgang Anzeige erstatten wird. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. (AZ)