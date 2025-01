Gewalttätiger Ausbruch: Mann rastet in Neu-Ulmer Bar komplett aus

Kurz nach Mitternacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm eine Körperverletzung in einer Bar in der Augsburger Straße gemeldet. Bis zum Eintreffen der Polizei war der Täter allerdings bereits geflüchtet.

In der Bar befanden sich laut Polizei vier Personen im Alter von 25, 26, 47 und 49 Jahren gemeinsam an einem Tisch, um zu speisen. Ein im Nachgang ermittelter 39-Jähriger befand sich ebenfalls als Gast in der Bar. Aus bislang unbekannten Gründen soll dieser plötzlich ausgerastet sein, habe dann wild um sich geschlagen und verletzte dabei die 25 und 26 Jahre alten Gäste durch Faustschläge. Den mit Speisen und Getränken gedeckten Tisch der Gruppe warf der 39-Jährige um. Im Anschluss verließ er das Lokal und entfernte sich mit einem Taxi von der Bar.

Was der Grund für den Ausraster war, konnte vor Ort niemand sagen. Die beiden verletzten Gäste mussten keiner medizinischen Versorgung zugeführt werden. Der 39-Jährige wurde in der Nacht nicht mehr angetroffen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/80130 zu melden. (AZ)