Unbekannter schlägt 82-Jähriger mehrfach ins Gesicht

Ein bislang Unbekannter soll am Donnerstag (9. Januar 2025) in Göppingen einer 82-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Das berichtet die Polizei am Mittwoch, knapp eine Woche später.

Gegen 14.20 Uhr war demnach die 82-Jährige in der Poststraße unterwegs. Sie kam von einem Einkaufszentrum und ging in Richtung Fußgängerzone. Aufgrund ihrer starken Sehschwäche sei sie mittig auf dem Gehweg mit ausreichendem Abstand zur Straße gelaufen, heißt es. Ein Unbekannter sei ihr mit erhobenen Händen entgegen gekommen. Dann habe dieser ihr mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und sei anschließend weiter gelaufen.

Die Frau erlitt durch den Angriff Schmerzen im Gesicht und erstattete Anzeige bei der Polizei. Da sich wohl zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe eine Personengruppe befand, bittet die Polizei Göppingen bei ihren Ermittlungen um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 07161/632360. (AZ)