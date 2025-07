Graffiti-Schmierereien am Plessenteich: Verein setzt Belohnung aus

Der Sachschaden lässt sich noch nicht exakt beziffern, aber der Ärger ist groß: Am Plessenteich bei Gerlenhofen haben Unbekannte einen Aussichtsturm und mehrere Beobachtungswände mit Graffiti beschmiert. Die Schutzgemeinschaft für den Neu-Ulmer Lebensraum hat bei der Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Der Verein, der auch unter dem Namen Gerlenhofener Arbeitskreis Umweltschutz (GAU) bekannt ist, hat den Plessenteich vor Jahren gekauft und zu einem wahren Vogelparadies umgestaltet. Naturfreunde können die Tiere an mehreren Stellen beobachten. Weit über 200 Arten wurden an dem See bereits gesichtet.

Der Gerlenhofener Arbeitskreis Umweltschutz hat eine Belohnung für Hinweise auf den oder die Täter ausgesetzt

Zu dem angerichteten Schaden sagte Ralf Schreiber von der Schutzgemeinschaft: „Wenn man es wegputzen könnte, ‚nur‘ die Arbeitszeit, aber da auch Holz besprüht wurde, geht das nicht mehr weg, das müsste man streng genommen ersetzen.“ Der Verein hat eine Belohnung in Höhe von 200 Euro für Hinweise ausgesetzt, die dazu führen, dass der oder die Sprayer gefunden werden. Hinweise bitte an die GAU-Geschäftsstelle, Telefon 07307/972730 (mit Anrufbeantworter), per E-Mail (info@gau-neu-ulm.de) oder über Instagram (@gau_neuulm_naturschutz). (mru)