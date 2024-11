Sie wird die neue Intendantin am Theater Ulm

Die Entscheidung fällt am kommenden Mittwoch, 20. November, mit der Behandlung von Tagesordnungspunkt vier im Hauptausschuss des Ulmer Geneinderats: „Besetzung der Stelle ‚Intendant*in (m/w/d)‘ des Theaters Ulm - Vorstellung der Bewerberin“. Inzwischen sickerte der Name allerdings durch, die 36-jährige Greta Calinescu gebürtige Würzburgerin kehrt zurück nach Ulm.

Wie die Pressesprecherin der Stadt Ulm, Marlies Gildehaus, auf Nachfrage bestätigt, wird ausschließlich Greta Calinescu dem Ulmer Gemeinderat vorgeschlagen. Die zuletzt in Nürnberg am Staatstheater tätige Calinescu sei als einzige Kandidatin aus dem Auswahlverfahren einer Findungskommission unter Beteiligung der Fraktionen aus 57 Bewerbungen hervorgegangen. Auch die neue Intendantin bestätigt den Schritt indirekt: Auf ihrer Instagram-Seite postete sie ein Bild des Ulmer Münsters samt einem Herz. Es folgen zahlreiche Gratulationen.

Das ist die neue Ulmer Intendantin Greta Calinescu

Ihre Biografie ist auf der Homepage des Staatstheaters Nürnberg veröffentlicht: Die Produktionsleiterin und Regisseurin Greta Călinescu wurde 1988 in Würzburg geboren und wuchs in Ulm und München auf. Die Abiturientin des Ulmer Humboldt-Gymnasiums studierte Theaterwissenschaft, Islamische Kunstgeschichte und Neuere Deutsche Literatur an der Ludwig-Maximilians-Universität sowie Dokumentarfilmregie und Fernsehpublizistik an der Hochschule für Film und Fernsehen in München bzw. Timișoara und schloss 2014 mit dem Magister Artium ab. Während ihres Studiums hospitierte und assistierte sie an verschiedenen Häusern, unter anderem am Staatstheater in Stuttgart, dem Deutschen Theater Berlin, am Residenztheater bei Dieter Dorn und an den Münchner Kammerspielen. Von 2014 bis 2017 war sie Regieassistentin am Nationaltheater Mannheim.

Intendant Kay Metzger verlässt das Ulmer Theater. Foto: Alexander Kaya

Der Noch-Intendant Kay Metzger verlässt das Theater Ulm. Er hatte vor gut einem Jahr die Beschäftigten darüber informiert, dass er im Sommer 2026 seine Tätigkeit als Intendant beenden werde. „Damit endet für mich eine dann über 25-jährige Wegstrecke, auf der ich durchgehend als Intendant an drei Mehrspartenhäusern wirken durfte“, wird Metzger in einer Mitteilung zitiert. Mit Erreichen der Regelaltersgrenze halte der 63-Jährige es für richtig, die Verantwortung in jüngere Hände zu geben.

Metzger trat im Sommer 2018 die Nachfolge von Andreas von Studnitz an. Der Publikumszuwachs, den das Haus in den ersten eineinhalb Jahren seiner Tätigkeit erleben durfte, wurde durch die Pandemie ausgebremst. Gleichwohl gelang es ihm und seinem Team, das traditionsreiche Mehrspartenhaus auch in diesen schwierigen Zeiten künstlerisch auf Kurs zu halten. (AZ/heo)