Großer Umbau am Ehinger Tor in Ulm: Was sich alles verändern soll

Das Universum-Center, die gründerzeitliche Hauffstraße, der Roxy-Parkplatz, die Ehinger Anlagen – sie alle liegen innerhalb des jüngsten Sanierungsgebiets der Stadt Ulm, benannt nach seinem wohl prägendsten Gebäude: „Ehinger Tor“ heißt das Gebiet, in dem in den kommenden zehn, 15 Jahren sehr viele Missstände baulicher und städtebaulicher Art behoben werden sollen. Dass ein Teil davon bereits fix in Planungen gegossen ist und schon in den kommenden Jahren umgesetzt wird, liegt an der Landesgartenschau (LGS), die 2030 stattfinden wird.

