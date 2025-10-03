Großkontrolle auf der B10: Polizei kämpft gegen Drogen am Steuer – und wird mehrmals fündig

Drei Tage Fortbildung durch die Hochschule der Polizei Baden-Württemberg fanden ihren Abschluss in einem Praxistag in Dornstadt. Das Erkennen von Drogen im Straßenverkehr wird seit mehreren Jahren im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm neben den normalen Kontrollen im Streifendienst durch mehrere Großkontrollen in allen Landkreisen des Präsidiumsbereichs unterstützt. Dabei werden dann Straßen verengt und Fahrzeug für Fahrzeug kontrolliert. Der Erfolg ist groß, das anfängliche Pilotprojekt ist zu einer ständigen Einrichtung im Bereich Ulm geworden.

Die B10 wurde für die Großkontrolle der Polizei auf eine Spur verengt

Um weitere Polizisten im Erkennen von ungeeigneten Autofahrern zu schulen und auch die Abläufe nach dem Urin-Schnelltest kennenzulernen, hat sich die Kontrolle in Dornstadt angeboten. Die Straßenmeisterei hatte die B10 in Richtung Norden auf eine Spur verengt und mit schnellem Blick wurde nach den ersten Anhaltspunkten für eine unsichere Fahrweise gesucht. Trotz des nur kurzen Blicks bildete sich ein zeitweise bis zu zwei Kilometer langer Rückstau.

Nach der Vorselektion wurde in der Ausfahrtsspur genauer nach Drogenkonsum gefragt oder auch mal ein prüfender Blick auf drogentypische Ausfallerscheinungen geworfen. Binnen sechseinhalb Stunden hieß es dort 70-mal: „Bitte fahren Sie zu den Kollegen in die Kontrollstelle.“ Die Lehrgangsteilnehmer hatten im Theorieteil offensichtlich gut aufgepasst, denn in 53 Fällen kam es dann zu einem Schnelltest auf Drogen, sechsmal ging es um den Verdacht auf zu viel Alkohol am Steuer.

Die Kontrollstelle bestand aus mehreren Stellplätzen für die zu kontrollierenden Autos und einer richtigen Bearbeitungsstraße für den nachfolgenden Verwaltungsaufwand. Die Bereitschaftspolizei Göppingen und das Technische Hilfswerk Blaubeuren hatten rund ein Dutzend Zelte aufgestellt.

Erfahrene Fahnder, die sonst mit ihren PS-starken zivilen Fahrzeugen auf den Autobahnen und Bundesstraßen den internationalen Reiseverkehr im Auge haben, hatten ihre Computer aus dem Auto geholt und auf Biertischen aufgebaut. Mit Dokumentenscannern und Fingerabdruckscannern wurden Ausweise und Führerscheine auf ihre Echtheit überprüft und in Datenbanken nach einschlägigen Vorstrafen gesucht. Bei drei Personen gab es Zweifel an der Identität, sie wurden auf Polizeirevieren erkennungsdienstlich behandelt.

Von den 53 Urin-Schnelltests, die in einer mobilen Toilette abgegeben werden mussten, waren sechs positiv. Ein Polizeiarzt nahm diesen sechs Autofahrern in einem der Zelte Blut ab, um später im Labor Drogen im Blut gerichtsverwertbar nachweisen zu können. Alle sechs durften nicht mehr weiterfahren und mussten Mitfahrern das Lenkrad übergeben oder sich abholen lassen.

„Ich finde es eigentlich ganz cool, dass sowas regelmäßig gemacht wird“, sagte Heiko Ritz, der auch mit seinem Auto in die Kontrolle geraten war. Drogen oder Alkohol hatte er nicht konsumiert, da er um die Gefahren weiß. Er ist zudem beruflich auf seinen Führerschein angewiesen.

Auch Polizeihunde sind bei der Kontrolle auf der B10 bei Dornstadt im Einsatz

Auch Polizeihunde waren im Einsatz, um in den Autos nach Drogen zu suchen. Fündig wurden sie dieses Mal nicht. Doch die Polizisten kümmerten sich nicht nur um Drogen, sie kontrollierten die Fahrzeuge ganzheitlich. Meist blieb es dabei bei einer mündlichen und damit gebührenfreien Verwarnung, wenn die Hauptuntersuchung kurz überschritten war, die Reifen an der Verschleißgrenze waren oder der Umbau des Fahrwerks noch immer nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen war.

Mehrere Stunden Zwangspause mussten zwei Auslieferungsfahrer machen, deren Fahrzeug deutlich überladen war. Rund die Hälfte der Ladung musste in ein zweites Fahrzeug umgeladen werden. Auch hier wird ein Bußgeldbescheid den Fahrer an die zulässige Zuladung erinnern.