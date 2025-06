Großstadtgeflüster heizt im Ulmer Zelt ein: „Ulm, wir sind schockverliebt!“

Großstadtgeflüster gibt es nun schon seit 23 Jahren, und am vergangenen Freitag traten sie erstmals in Ulm auf. Schade eigentlich, dass das so lange gedauert hat. Das dachten sich nicht nur die Konzertbesucherinnen und -besucher, sondern vor allem die Berliner Band selbst, die so recht gar nicht fassen konnte, mit welcher Stimmung sie im Ulmer Zelt empfangen wurde. „Warum waren wir bloß noch nie hier?“, hörte man Sängerin Jen Bender des Öfteren fast schon entsetzt sagen, gefolgt von einem verzückten „Wow!“.

