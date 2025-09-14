Umzug der Nersinger Grundschulen: Das sollten Eltern und Kinder wissen

Die Sommerferien enden und es geht zurück ins altbekannte Schulhaus. Zumindest für die meisten Kinder. Denn die Grundschüler aus Oberfahlheim gehen in eine andere Schule – nach Burlafingen. Dort steht ein Schulgebäude leer, seitdem die Grundschule Burlafingen im Frühjahr in einen Neubau umgezogen ist. Weil die Schulen in Nersingen und Oberfahlheim kernsaniert werden müssen, kam das der Gemeinde gerade recht. Aber was bedeutet das für die Kinder und die Eltern? Und wie geht es weiter?

Kilian Voß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89278 Nersingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis