Grundschulen aus Nersingen ziehen nach Burlafingen: Das sollten Eltern und Kinder wissen

Nersingen/Burlafingen/Oberfahlheim

Umzug der Nersinger Grundschulen: Das sollten Eltern und Kinder wissen

Mit Beginn des neuen Schuljahres zieht die Grundschule Oberfahlheim nach Burlafingen um. Im Frühjahr 2026 folgt die Nersinger Grundschule. Das ist geplant:
Von Kilian Voß
    In dieses Gebäude – die alte Grundschule in Burlafingen – ziehen die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Oberfahlheim bereits in wenigen Tagen ein.
    In dieses Gebäude – die alte Grundschule in Burlafingen – ziehen die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Oberfahlheim bereits in wenigen Tagen ein. Foto: Alexander Kaya

    Die Sommerferien enden und es geht zurück ins altbekannte Schulhaus. Zumindest für die meisten Kinder. Denn die Grundschüler aus Oberfahlheim gehen in eine andere Schule – nach Burlafingen. Dort steht ein Schulgebäude leer, seitdem die Grundschule Burlafingen im Frühjahr in einen Neubau umgezogen ist. Weil die Schulen in Nersingen und Oberfahlheim kernsaniert werden müssen, kam das der Gemeinde gerade recht. Aber was bedeutet das für die Kinder und die Eltern? Und wie geht es weiter?

