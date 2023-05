Günzburg/Ulm

vor 17 Min.

Biografie über Werner Flott: Er bekam schon Kanzler Kiesinger vor die Kamera

Werner Flott war jahrzehntelang mit der Filmkamera in der Region unterwegs. Diana Damrau, die später auch in der Mailänder Scala sang, verdankt ihm ihren ersten Fernsehauftritt.

Plus Werner Flott ist so etwas wie ein Pionier unter den Fernsehreportern. Vor allem in den 60er und 70er Jahren war in der Region mit der Kamera unterwegs.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Eigentlich hat der Günzburger Werner Flott als junger Mann den Beruf eines Industriekaufmanns erlernt. Seine Leidenschaft aber war schon damals eine andere – die Sehnsucht nach dem Bild. Mit 14 begann Flott zu fotografieren, mit 17 drehte er seinen ersten Kurzfilm – und machte dieses Hobby zum Beruf und lieferte jahrzehntelang spannendes Filmmaterial aus der Region. Jetzt erstellte der Ulmer Filmemacher Günter Merkle eine Filmbiografie über den inzwischen 86-jährigen Werner Flott, die am Sonntag, 14. Mai erstmals (um 11 und 14 Uhr) im Mephisto-Kino gezeigt wird und de auch interessante historische Aufnahmen aus Ulm enthält.

Flott verschaffte Sängerin Diana Damrau ihren ersten Fernsehauftritt

Film und Bühne prägen das Leben des Ehepaares Werner und Elisabeth Flott: Bis vor kurzer Zeit waren beide bei vielen bayerischen Filmproduktionen als Statisten im Hintergrund zu sehen, vor fast drei Jahrzehnten übernahm das Ehepaar die Offinger Donau-Lichtspiele und machten sie zum noblen Filmtheater. Dieses Kino wurde in den 80er Jahren auch als Talentbühne genutzt; Werner Flott hatte sich zu dieser Zeit bereits als kleiner Privat-TV-Sender mit Sendelizenz etabliert und präsentierte von dieser Bühne aus im Kulturschaufenster unter anderem auch junge Talente – eines davon die damals 16-jährige Diana Damrau aus Günzburg, die damit ihren ersten Fernsehauftritt hatte und „Ich hab getanzt heut' Nacht“ aus „My fair Lady“ sang. Dass Diana Damrau später an die Metropolitan-Opera in New York und in der Mailänder Scala zu hören sein würde, daran war zu jener Zeit noch kein Gedanke.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen