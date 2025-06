Musiker und Autor Hans Platzgumer im Interview: Hat Popmusik noch eine Zukunft?

Herr Platzgumer, in Ihrem jüngst erschienen Buch „What Goes Up Must Come Down“ beschreiben Sie sich als Pop-Sonderling. Wie ist das gemeint?

HANS PLATZGUMER: Ich liebe und lebe durch Popmusik seit einem halben Jahrhundert, bin jedoch kein treuer Fan eines bestimmten Musikstils oder einer bestimmten Band. Als Musiker wiederum verneine ich seit vierzig Jahren kommerzielle Motive und bin trotzdem gewissermaßen erfolgreich. Das alles ist schon etwas sonderbar.

Florian L. Arnold Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Popmusik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis