Die Verlagerung von Industrieanlagen und von gesamten Produktionsstätten zählt zu den Spezialgebieten der Neu-Ulmer Spedition Harder Logistics. In Kürze wird der Dienstleister nun in eigener Sache in Aktion treten. Denn sein derzeit noch in der May-Eyth-Straße ansässiges administratives Hauptquartier und eines der Lager ziehen um.

Thomas Vogel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Logistic Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis