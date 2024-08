Kabarett in Neu-Ulm: Zwei Verrückte auf dem Spielplatz des Lebens

Zwei Menschen treffen sich am Spielplatz, er ist Schweizer, sie ist Soziologin, deutsch. So fängt ein rasanter Abend des Kleinkunstduos „Hart auf Hart“ an, geschrieben und als Lese-Theater performt von Raban Straumann und Elisabeth Hart. In anderthalb Stunden Laufzeit entfesseln die beiden Kabarettisten eine liebevolle Deutschland-Schweiz-Satire, streiten sich lustvoll über das Bühnendasein, erfinden unterm Lesen und Vorstellen alles neu und münden am Ende in vier unterschiedliche Schluss-Szenen.

