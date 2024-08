Döner für einen Cent zum Start: „Das Haus des Döners“ eröffnet Filiale in Ulm

Dass in Ulm eine neue Döner-Bude aufmacht, ist eigentlich nichts Besonderes. Derartige Imbisse gibt es in der Donaustadt zuhauf. Doch der Dönerladen, der bald in der Blaubeurer Straße 37 eröffnet, hebt sich dann doch noch einmal von den anderen ab: Die Kölner Kette mit dem Namen „Das Haus des Döners“ steckt dahinter. Und die hat bundesweit bereits für Schlagzeilen gesorgt. Ein Grund dafür ist insbesondere das Angebot zur Eröffnung: 1000 Döner für je einen Cent pro Person gibt es an diesem Tag. Auch in Ulm dürfte das zu langen Schlangen führen. Aber das allein scheint es nicht zu sein.

Michael Kroha