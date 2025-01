Haushalt Pfaffenhofen: Fraktionen drängen auf Sparpolitik

Dem Markt Pfaffenhofen steht eine schwierige Zukunft bevor. Während der Haushalt für 2025 noch ohne größere Abstriche und Gebührenerhöhungen beschlossen wurde, muss der Markt in den nächsten Jahren wahrscheinlich einen harten Sparkurs fahren. Trotzdem zeigt sich Bürgermeister Sebastian Sparwasser einigermaßen zufrieden: „Wir kriegen einen ausgeglichenen Haushalt hin, was in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist.“ Die Gemeinde muss also keine neuen Schulden aufnehmen. Die SPD-Fraktion ist allerdings weniger zuversichtlich.

