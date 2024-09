Mann mit Messer bedroht und überfallen: Täter kamen in einem Auto

In Heidenheim sollen in der Nacht auf Sonntag bislang Unbekannte einen 22-Jährige mit Messer bedroht und überfallen haben. Sie sollen mit einem Auto gekommen sein.

Gegen 3.45 Uhr war der junge Mann in Begleitung einer 22-Jährigen bei einem Spielplatz in der Ludwig-Lang-Straße unterwegs. Ein älterer Kleinwagen soll sich den beiden genähert haben. Zwei Männer seien ausgestiegen. Dann sollen die beiden Unbekannten den 22-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Sie forderten Bargeld und die Herausgabe seines Geldbeutels. Der Geschädigte gab den Tätern seinen Geldbeutel. Die nahmen das Münzgeld und die Bankkarte an sich und flüchteten mit ihrem Wagen in Richtung Theodor-Heuss-Straße.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den Unbekannten. Die blieben jedoch unentdeckt. Die Kriminalpolizei Heidenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tätern, zu denen bislang nur wenig bekannt ist. Einer soll circa 1,80 Meter groß und stämmig gewesen sein, der andere soll etwa 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen älteren Kleinwagen mit gelben Scheinwerfern. (AZ)