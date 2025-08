Silber-Regen für den SV Kadeltshofen

Icon vergrößern Sieger Blankbogen-Team Herren Foto: Ecki Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sieger Blankbogen-Team Herren Foto: Ecki

Der SV Kadeltshofen hat bei den Deutschen Meisterschaften im Bogenschießen, den "Finals" in Dresden, mit herausragenden Leistungen überzeugt und kehrt mit zwei Silbermedaillen nach Hause zurück. Die Erfolge unterstreichen die starke Position des Vereins im nationalen Bogensport.

Stephan Rueß war besonders erfolgreich.

Besonders erfolgreich war der Schütze Stephan Rueß, der gleich an beiden Silbermedaillen beteiligt war. Im Mixed-Wettbewerb trat er gemeinsam mit Stephanie Felk an. Das Duo zeigte eine beeindruckende Leistung und sicherte sich die Silbermedaille. Auch im Herren-Teamwettbewerb bewies Rueß seine Stärke. Zusammen mit René Baier und Christoph Häußler bildete er ein unschlagbares Trio. Die drei Schützen kämpften sich souverän durch die Runden und krönten ihren Teamgeist ebenfalls mit der Silbermedaille.

Weitere starke Platzierungen von den Schützen und Schützinnen.

Doch nicht nur die Medaillengewinner glänzten in Dresden. Der SV Kadeltshofen war mit weiteren Teams stark vertreten und erzielte beachtliche Platzierungen in den Top Ten. Das Damen-Team mit Martina Ohmayer, Stephanie Felk und Leonie Felk zeigte eine solide Leistung und belegte den hervorragenden fünften Platz. Zwei weitere Herrenteams rundeten das erfolgreiche Abschneiden ab: Das Team mit Donat Vogel, Thomas Janus und Walter Seidl erreichte den achten Platz. Die Schützen Alex Dorf, Holger Hergedt und Thomas Palm landeten auf dem zehnten Platz.

Die Ergebnisse in Dresden spiegeln das hohe Niveau und die breite Leistungsstärke des SV Kadeltshofen wider. Die beiden Silbermedaillen sind ein großer Erfolg für den Verein und eine verdiente Anerkennung für das harte Training und den unermüdlichen Einsatz aller Athleten. Es ist eine beeindruckende Leistung, mit so vielen Teams in den Top Ten vertreten zu sein. Das spricht für die Breite und Qualität im Verein.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!