Schrottauto im Wald entsorgt

Ein Schrottauto ist in einem Wald bei Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) entsorgt worden. Einem Förster kam das Fahrzeug am Dienstag verdächtig vor, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Er verständigte deshalb die Polizei. Eine Streife nahm den seltsamen Fund im Wald bei Bissingen, unweit der Autobahnraststätte Lonetal, auf.

Der VW älteren Baujahrs stand ohne Kennzeichen etwa 30 Meter von einem Feldweg entfernt mitten im Wald. An dem dunklen Wagen war eine blaue Heckklappe montiert. Die Fahrgestellnummer wurde unkenntlich gemacht. Wenige Tage zuvor fanden Zeugen ganz in der Nähe im Wald ebenfalls ein Schrottfahrzeug.

Die Ermittlungen zu den Umweltstraftaten hat die Abteilung Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm aufgenommen. Wer das Auto wiedererkennt oder verdächtige Beobachtungen im Kontext der Entsorgungen der Fahrzeuge an den abgelegenen Stellen im Wald gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter den Telefonnummern 07321/3220 (Polizeirevier Heidenheim) oder 07331/9327-201 (Gewerbe/Umwelt) zu melden. (AZ)