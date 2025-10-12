Icon Menü
Herbstmarkt Neu-Ulm-Pfuhl begeistert mit Raritäten und Bastelangeboten

Neu-Ulm-Pfuhl

Sehenswerte Raritäten und ein Angebot, das auch bei den Jüngsten ankommt

Der Herbstmarkt der Museumsfreunde Pfuhl lockte zahlreiche Besucher in den Historischen Museumsstadel. Jung und Alt fühlten sich sichtlich wohl.
Von Inge Pflüger
    Am Basteltisch von „Pfuhlino“ fühlten sich die jungen Gäste des Herbstmarkts im Museumsstadel echt wohl.
    Am Basteltisch von „Pfuhlino“ fühlten sich die jungen Gäste des Herbstmarkts im Museumsstadel echt wohl. Foto: Inge Pflüger

    Jung und Alt fühlten sich auf dem Herbstmarkt der Museumsfreunde Pfuhl im Historischen Museumsstadel sichtlich wohl. Dicht gedrängt bewegten sich die Besucherinnen und Besucher, um Raritäten aus Ton, Papier oder Wolle zu kaufen oder zu bestaunen –gebastelt, gestrickt oder gehäkelt.

    Beim Herbstmarkt gab es auch frisches, knackiges Obst oder köstliche Marmelade. Nicht zu vergessen der Mittagstisch samt Kaffee und Kuchen, den das Museumsfreunde-Team mit ihrem Vorsitzenden Hans-Werner Ast angeboten hat. Der Vorsitzende selbst freute sich über die „riesengroße Resonanz“.  Auch der Nachwuchs fühlte sich am Basteltisch von „Pfuhlino“ echt wohl.

