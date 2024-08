Schwerer Unfall auf der Alb: Auto und Quad krachen zusammen

Auf der L230 zwischen Heroldstatt und Laichingen ist am Mittwochmorgen, gegen 7.14 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Am Unfall beteiligt waren nach Polizeiangaben ein Auto und ein Quad. Zum genauen Hergang wurden zunächst keine näheren Angaben gemacht. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Die Unfallaufnahme lief gegen kurz vor 10 Uhr noch, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Verkehr laufe aber inzwischen an der Unfallstelle vorbei. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.