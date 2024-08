Tödlicher Unfall auf der Alb: Quad-Fahrer wird von Auto erfasst und stirbt

Tödliche Verletzungen hat am Mittwochmorgen ein 53 Jahre alter Quad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall nahe Heroldstatt erlitten. Gegen 7 Uhr war ein VW-Fahrer auf der Landesstraße zwischen Laichingen und Münsingen unterwegs. Als der 47 Jahre alte Pkw-Fahrer an der Abzweigung nach Ingstetten links abbiegen wollte, übersah er das entgegenkommende Quad.

Bei dem Zusammenstoß auf der Gegenfahrbahn wurde der Quad-Fahrer gegen den Pkw geschleudert und flog dann weiter auf einen parallelen Feldweg. Der alarmierte Rettungsdienst, darunter auch der Ulmer Rettungshubschrauber „Christoph 22“, versuchte, das Leben des Quad-Fahrers zu retten, doch die Bemühungen waren wegen der Schwere der Verletzungen erfolglos. Der 47-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Er kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Notfallseelsorger betreuten Unfallzeugen und Ersthelfer. Die Feuerwehr Heroldstatt musste die Unfallstelle absperren und die Fahrbahn von Trümmerteilen sowie ausgelaufenem Öl befreien. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft sicherte ein Sachverständiger für Unfallanalytik Spuren an der Unfallstelle.

Abschleppwagen mussten die beiden Fahrzeuge bergen. Es kam über drei Stunden zu Verkehrsbehinderungen. In dem VW hatten sämtliche Airbags ausgelöst, der rechte Fahrzeugbereich war stark deformiert. Den Schaden an dem total beschädigten Quad der Marke Yamaha schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro, den am nicht mehr fahrbereiten VW auf circa 20.000 Euro.