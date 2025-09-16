Inklusives Theater aus Ulm wagt sich an Shakespeares „Sommernachtstraum“

Was passiert, wenn sich Menschen mit einer Leidenschaft zusammenfinden? Wenn sie ihre ganze Energie gemeinschaftlich in ein Projekt legen? Dann entsteht so etwas wie das Heyoka-Theater. Ein inklusives Ensemble aus Menschen mit und ohne körperliche, geistige und psychische Einschränkung. Zum zehnjährigen Bestehen führt das Theater sein bisher größtes und herausforderndes Stück auf: „Ein Sommernachtstraum“ von William Shakespeare.

„Sein, oder nicht sein?“ – Otello, Romeo und Julia, Hamlet: Die weltbekannten Werke des großen Autors William Shakespeare gehören in das Repertoire jedes professionellen Theaters. Und scheinbar stellen auch die Schauspielerinnen und Schauspieler des Heyoka-Theaters diesen Anspruch an sich. Auch, wenn es sich hierbei um ein inklusives Laienensemble handelt: Heyoka steckt Herzblut in die Sache. Unterstützt wird es dabei von zwei Profis: Sybille Schleicher und Volkram Zschiesche, die beide bereits am Theater Ulm spielten. Neben Eva Ellerkamp, der Leiterin von Heyoka, führen Schleicher und Zschiesche Co-Regie.

So interpretiert das Ulmer Heyoka-Theater Shakespeares „Sommernachtstraum“

Vielleicht liegt es an dieser professionellen Unterstützung, dass das Ensemble den „Sommernachtstraum“ so kreativ und ausgefallen interpretiert: Das Stück wird immer wieder szenisch passend durch Lieder unterbrochen. Etwa durch „Ohne Dich“, von Münchener Freiheit oder „Ein Bett im Kornfeld“ von Jürgen Drews. Es gibt nicht nur einen Puck, der im Wald seinen Schabernack treibt – sondern gleich vier. Manche Szenen werden gezielt durch Filmsequenzen unterstützt. Dabei knüpfen Theater und Film in der Handlung direkt aneinander an. Und alles wird begleitet von einem kleinen, sechsköpfigen Orchester, das das Stück mit Elementen aus Jazz und Blues musikalisch passend ausschmückt.

„Es fühlt sich ein bisschen wie eine Musical-Revue an“, sagt Gisela Stammer. Sie ist von Anfang an bei Heyoka dabei und weiß: So etwas wie Shakespeares „Sommernachtstraum“; das hat dieses Theater noch nie probiert. Bis dato habe man die Stücke und Texte immer selbst erarbeitet, jetzt müssten sich alle an das Skript halten: mehr oder weniger 100 Seiten gilt es zu kennen. Aber man sei bereit, das Werk auf die Bühne zu bringen, ergänzt Zschiesche.

Darum ist Heyokas „Sommernachtstraum“ einen Besuch in Ulm wert

Shakespeares „Sommernachtstraum“ – das ist Spannung, Liebe, Freude, ja sogar Hass. Das Ensemble lässt die Zuschauer mitfühlen. Die Rollen wirken nicht verkünstelt. Die Gefühle, die die Schauspielerinnen und Schauspieler auf die Bühne bringen, wirken echt. Jeder aus der Gruppe gibt sein Bestes. Jeder ist mit Leidenschaft dabei. Vielleicht ist es das, weshalb „Ein Sommernachtstraum“ und das Heyoka-Theater so gut miteinander harmonieren. Denn bei Shakespeare geht es nicht darum, jeden Gesichtszug oder jede Silbe klar akzentuiert zu setzen.

Shakespeares Sommernachtstraum ist ein Spannungsspiel der Emotionen. Der Inhalt: ein Kampf zwischen Einsamkeit und Zugehörigkeit. Zwischen Ablehnung und Akzeptanz. Shakespeares Figuren brechen mit veralteten Konventionen. Wer könnte so etwas besser darstellen als die Mitglieder des Heyoka-Theaters? Wenn Hermia ihren Geliebten Lysander entgegen den Gesetzen Athens heiraten kann, dann kann das Heyoka-Theater ein solch anspruchsvolles Stück schon lange spielen. Der Besuch ist eine Empfehlung wert.

Tickets und Termine für Shakespeares „Sommernachtstraum“ in Ulm

Die Premiere von „Ein Sommernachtstraum“ findet diesen Donnerstag, dem 18. September, in der Studio-Bühne des Roxys statt. Allerdings sind alle Vorstellungen im September bereits ausverkauft. Im März 2026 wird das Stück aber an vier Terminen wiederholt: am 14. März, am 17. März, am 18. März und am 22. März. Tickets gibt es ab 12 Euro auf reservix.de.