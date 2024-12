Hirbishofens neue Kapelle wurde geweiht

Mit vielen Ehrengästen, Vereinsvertretern mit ihren Fahnen und sonstigen interessierten Besuchern haben der emeritierte Bischof Franjo Komarica und Münsterpfarrer Sigmund Schänzle am Freitagnachmittag die neue Besinnungskapelle in Hirbishofen geweiht. In dieser sollen die Verstorbenen im Mittelpunkt stehen, deshalb wurde im Inneren ein großer Baumstamm mit einem Christuskreuz errichtet, an dem deren Namen angebracht werden. Der Bau der Besinnungskapelle – sie soll eben auch ein Ort der Besinnung sein – ist dem ehemaligen Ulmer Gemeinderat Siegfried Keppler zu verdanken, der mit ihr ein Gedenken an die Toten in der eigenen Familie schaffen wollte. Nun ist die kleine, komplett in Holzbauweise errichtete Kapelle geweiht und Hirbishofen hat ein Gotteshaus.

