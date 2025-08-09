In ihren Kindern steckt eine Menge Musik

Wenn ihre Kinder sprechen, hört sie mehr als nur Worte. Für Jasmin Neudörffer, bekannt unter ihrem Künstlernamen JÄZZ, steckt in den spontanen, ehrlichen Sätzen ihrer drei Kinder Musik – so viel, dass daraus jetzt ein ganzes Album entsteht. Das Herzensprojekt der 39-Jährigen heißt „HITSvonKIDS“ und basiert auf genau diesen Momenten. Gerade arbeitet sie am letzten Song, die erste Single ist bereits veröffentlicht.

In der Musikbranche kennt sich JÄZZ gut aus

Jasmin Neudörffer lebt seit knapp zehn Jahren in Neu-Ulm, stammt ursprünglich aus Ingolstadt. Seit 14 Jahren ist sie freiberuflich als Musikerin aktiv – nebenberuflich, denn hauptberuflich arbeitet sie in der Event- und Entertainmentbranche. Aktuell ist sie in Teilzeit bei einer Veranstaltungsfirma tätig und befindet sich außerdem in Elternzeit von ihrer Position in einem großen Freizeitpark in der Region.

Schon als Kind träumte die 39-Järige von der Bühne: „Ich wollte immer in die Mini Playback Show, hatte mein erstes Casting, als Blümchen eine Nachfolgerin suchte, wollte Musicals studieren.“ Stattdessen entschied sie sich für ein Studium im Bereich Medien und Kultur und fand ihren Weg ins Eventmanagement. Doch der Wunsch, Musik zu machen, begleitete sie weiter.

Daher kündigte sie ihren Job und begann bei einer großen deutschen Hotelgesellschaft als Sängerin. Hier trat sie über mehrere Jahre in unterschiedlichen Bands auf. Als der Wunsch nach einer Familie immer größer wurde, kehrte Neundörffer der Entertainmentwelt den Rücken und wurde in Ulm sesshaft. Mittlerweile hat sie drei Kinder, zwei Buben und ein Mädchen. Ihr ältester Sohn kam 2018 zur Welt. Und genau diese drei wurden zur Inspirationsquelle ihres ersten eigenen Albums. Denn sie hätten immer wieder – völlig unbedacht, frei und geradeheraus – Worte gesagt oder Dinge getan, die ihr mitten ins Herz gingen, so Neudörffer. „Ich dachte immer: irgendwann mache ich daraus eine CD!“.

Das Album von JÄZZ erscheint am Ende des Jahres

Aus den Textfragmenten entstanden Songs, ein Produzent fand sich ebenfalls – einer, der es schaffte, die kindliche Perspektive musikalisch einzufangen. Das Ergebnis ist „HITSvonKIDS“ – ein Album, das Ende 2025 erscheinen soll. Das Leitmotiv der Songs: von Kindern für Kinder. Die Lieder sind authentisch, weil sie aus dem echten Familienalltag stammen. Ganze Textzeilen stammen direkt von den Kleinen. „Es ist die ehrlichste Musik, die ich machen kann. Sie ist von und für das Wichtigste in meinem Leben: meine Kinder.“

Die erste Single, die bereits veröffentlicht worden ist, heißt „Daily Dinge“. Das Thema: Große Glücksmomente stecken oft im Kleinen. Neundörffer zufolge sollten wir des Öfteren bereit sein, uns selbst aus dem Weg zu gehen und das Leben so anzunehmen, wie es kommt, denn dann passieren diese kleinen „Daily Dinge“ – also Glücksmomente. Der Song ist auf Spotify abrufbar. Außerdem läuft er in Radiorotationen und in einigen Supermarktketten. Das mache sie stolz, sagt die Sängerin.

Neben ihrer Musik engagiert sich Neudörffer für musikalische Frühförderung und hat in Ulm die „ZwergerlMusikStube“ ins Leben gerufen. Außerdem tritt sie regelmäßig in der Region auf – solo, im Duett oder in Partybands. Langfristig wünscht sie sich einen Plattenvertrag. Doch zunächst steht „HITSvonKIDS“ im Mittelpunkt.

Das Album soll in erster Linie ein musikalisches Andenken für ihre Kinder sein – voller Erinnerungen, Worte und Melodien aus ihrem gemeinsamen Alltag. Gleichzeitig möchte JÄZZ ein Zeichen setzen: Dass es sich lohnt, an Träumen festzuhalten und eigene Wege zu gehen. Und vor allem will sie Kindern zeigen, wie bunt das Leben ist. „Wenn ich damit viele kleine Menschen zum Tanzen, Singen und Strahlen bringe, dann habe ich die Magie der Musik mit einem Lächeln in die Welt getragen.“