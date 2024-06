Hochwasser im Kreis Neu-Ulm und Raum Babenhausen: Entspannt sich die Lage?

Der Kreis Neu-Ulm weiter im Katastrophenmodus: Die Lage bleibt angespannt, Hoffnung auf Entspannung macht sich breit. Alle Entwicklungen im Live-Blog.

Land unter im nahezu gesamten Landkreis Neu-Ulm! Das Neu-Ulmer Landratsamt hat am Samstagvormittag den Katastrophenfall ausgerufen. Vor allem im Süden des Landkreises, an den Flüssen Roth, Biber und Osterbach, spitzte sich die Lage zu und entspannt sich nur langsam. Hunderte Einsatzkräfte versuchen, Wohnhäuser und Straßen vor Überschwemmungen zu sichern. An der Donau in Neu-Ulm trat derweil die "Horrorprognose" von Freitagabend nicht ein, der Pegel blieb deutlich unter dem Niveau eines Jahrhunderthochwassers. Auch entlang der Iller hielten sich die Probleme im Kreis Neu-Ulm in Grenzen. Als problematisch gelten vor allem die Nebenflüsse.

Das angrenzende Unterallgäu, insbesondere Babenhausen, hat es besonders heftig erwischt. Hier mussten Straßen evakuiert werden, auch per Hubschrauber. Am Sonntag waren Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor Ort. Der Regen hat nachgelassen. Eine Unwetterwarnung vor Gewittern besteht aber weiterhin. In Weißenhorn wird die Stiftungsklinik vorsorglich evakuiert. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

